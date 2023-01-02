أمراض العين الخطيرة.. طريقة لخفض خطر الجلوكوما

أمراض العين من الأمور الشائعة بين الملايين ولكن ابتكر علماء جامعة فورونيج الطبية طريقة جديدة لكشف مشكلات الرؤية.

تلك التي يمكن ان تتطور إلى الجلوكوما (الماء الأزرق).

ماريا كوفاليفسكايا رئيسة قسم طب العيون بالجامعة في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء أوضحت الأمور.

ولفتت إلى أن هذه الطريقة تسمح بتخفيض خطر الإصابة بالمرض بنسبة 30 بالمئة.

وتقول: “يمكننا باستخدام التحفيز الضوئي، التأثير في وظيفة العصب البصري وشبكية العين.

وقد تم ابتكار جهاز للتحفيز الضوئي الجزئي.

استخدمناه في دراسة تجريبية في مختبر كرافكوف (قسم الفسيولوجيا السريرية للرؤية) في المركز الوطني لبحوث طب العيون.

وكانت النتائج جيدة وبهذه الطريقة يمكن منع تطور الغلوكوما الحاد”.

وتضيف كوفاليفسكايا، هذا الجهاز من ابتكار البروفيسورة ماريا زويفا، كبيرة الباحثين في المركز الوطني لبحوث العيون.

باستخدام تقنيات الطباعة الثلاثية الأبعاد، وهو عبارة عن نظارات خاصة مدمجة مع محفز ضوئي بتردد معين.

ويخضع للاختبارات منذ عام 2017 ، حيث شعر المرضى بعد خضوعهم لعشر جلسات بتحسن الرؤية وحدتها وإدراك الألوان.

وتقليل خطر الإصابة بالغلوكوما بنسبة 30بالمئة.