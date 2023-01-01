 «54» مخالفاً لتجريف التربة في قبضة الأمن

الرياض – البلاد

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 54 مخالفاً لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط 52 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها 5 مواطنين، و24 مقيماً من الجنسية الباكستانية، و14 مقيماً من الجنسية اليمنية، و9 مقيمين من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية السودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحث المتحدث الرسمي، على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.