25 % نمو..والرياض تتصدر.. 1265 ملياراً إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

جدة – البلاد

أظهرت نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 25 % لتبلغ 1265.5 مليار ريال، فيما بلغت نفقات التشغيل 659.5 مليار ريال، كما ارتفعت تعويضات المشتغلين بنسبة 19 % لتبلغ 155.8 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن المنشآت المتوسطة جاءت أولاً من حيث الإيرادات التشغيلية بقيمة بلغت 562.6 مليار ريال، تلتها المنشآت متناهية الصغر بقيمة بلغت 365.4 مليار ريال. كما جاءت أولاً من حيث النفقات التشغيلية بقيمة بلغت 275.2 مليار ريال، تلتها المنشآت متناهية الصغر بقيمة بلغت 205.9 مليار ريال.

وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة الإيرادات التشغيلية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة بلغت 498.3 مليار ريال خلال عام 2021م، تلاه منشآت قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت 242.4 مليار ريال، ثم منشآت التشييد بقيمة بلغت 171.1 مليار ريال.

وطبقا لتقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” للربع الثالث من العام المنصرم 2022م، بلغ عدد المنشآت نحو 978.45 ألف منشأة، بزيادة بلغت 9.7 % مقارنة بالربع الثاني، وتضم منطقة الرياض 36.1 % من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6 % منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5 %. وأكد التقرير على دور التقنية المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال المشاركة الفعّالة، والاستثمار عن طريق القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م تقدر بـ 65 % مقارنة بالعام المنتهي 2022م.