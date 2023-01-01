“مسام” ينتزع 969 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

البلاد : متابعات

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2022م من انتزاع 969 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 19 لغمًا مضاداً للأفراد، و 381 لغمًا مضاداً للدبابات، و555 ذخيرة غير منفجرة، و14 عبوة ناسفة. ونزع فريق “مسام” 63 لغمًا مضاداً للدبابات و 241 ذخيرة غير منفجرة و11 عبوة ناسفة في محافظة عدن، و22 ذخيرة غير منفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع،

وفي محافظة الحديدة نزع الفريق 23 لغمًا مضادًا للدبابات و23 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و 63 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية حيس. كما استطاع الفريق من نزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و21 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج .

وفي محافظة مأرب جرى نزع ثلاثة ألغام مضادة للأفراد و200 لغم مضاد للدبابات في مديرية حريب، ونزع لغمين مضادين للأفراد ولغمين مضادين للدبابات في مديرية رغوان. وفي محافظة شبوة تمكَّن فريق “مسام” من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، و3 ألغام مضادة للأفراد في مديرية بيحان، و6 ألغام مضادة للأفراد و5 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.

كما تمكَّن الفريق في محافظة تعز من نزع 10 ألغام مضادة للدبابات و117 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و5 ألغام مضادة للأفراد و 41 لغمًا مضادًا للدبابات و68 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب ليصبح بذلك عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر 4.404 ألغام، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع “مسام” 379 ألفًا و 605 ألغام زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء, من الأطفال والنساء وكبار السن .

وتواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.