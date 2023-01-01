طريقة عمل كيكة الهيل بالسمسم

وصفة رائعة للكيك مع مزيج الهيل

المقادير اللازمة

2 كوب دقيق

2 ½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زبدة غير مملحة

1 كوب سكر

2 ملاعق صغيرة من الهيل المطحون

قليل من السمسم

فانيليا

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب حليب كامل الدسم بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب قشدة حامضة في درجة حرارة الغرفة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة مئوية

تدهن صينية خبز بالزبدة وترش بالسمسم

ينخل الدقيق ومسحوق الخبز والملح ويترك جانبا

في وعاء اخفقي الزبدة حتى تصبح كريمي

يضاف السكر ويخفق لمدة دقيقتين

أضيفي بيضة واحدة تلو الأخرى واخفقي جيدًا بعد كل إضافة

ثم اخفقي لمدة دقيقتين إضافيتين

أضيفي الهيل والفانيليا

ابدئي وانتهي بالمكونات الجافة على 3 أجزاء بالتناوب مع الحليب والقشدة الحامضة

يسكب الخليط في الصينية ويوزع بالتساوي فوق السمسم

اخبزيها لمدة 45-50 دقيقة أو حتي تمام النضج

تترك لتبرد

ثم تخرج من الصينية وتقدم مع الشاي او بحسب الرغبة