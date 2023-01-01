طريقة عمل تورتة المانجو مع جليز المانجو وحشو كريمة المانجو

ما رأيك في إستقبال أول أيام العام الجديد بتحضير تلك الوصفة الرائعة الغنية بنكهة وطعم المانجو

المقادير اللازمة

لكيكة المانجو

كوب دقيق

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف كوب هريس مانجو

كوب حليب

نصف كوب سكر

2 حبة بيض بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة فانيليا

لحشو كريمة المانجو

1 كوب كريمة خفق ثقيلة

1/3 كوب سكر

2/3 كوب مانجو مهروس ناعم

لجليز المانجو

1/2 كوب هريس مانجو

1 كوب رقائق شوكولاتة بيضاء

1/4 كوب سكر

1/2 كوب كريمة جوز هند

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق جيلاتين

طريقة العمل

الكيك بالمانجو

يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهني 2 صينية كيك مقاس 8 بوصات واتركيهما جانبًا

في وعاء اخلطي الدقيق والبيكنج باودر واتركيه جانبا

في وعاء خلط كبير أضيفي الزبدة والفانيليا والسكر

يخفق حتى يصبح كريمي لمدة 3-4 دقائق

أضيفي البيض واحدًا تلو الآخر واخفقي حتى يمتزج جيدًا

يضاف هريس المانجو ويخفق حتى يمتزج جيدًا

يضاف خليط الدقيق والحليب على دفعات ويخفق حتى يمتزج جيدًا بعد كل إضافة على سرعة منخفضة

لا تنسِ كشط جوانب الوعاء من حين لآخر

صبي الخليط في الصواني المعدة مع تسوية الجزء العلوي

تخبز لمدة 30-40 دقيقة

أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد في الصواني لمدة 10 دقائق

قومي بفك الحواف بعناية باستخدام سكين واقلبي الكيك على رف تبريد واتركيها تبرد تمامًا

نبدأ بتحضير كريمة المانجو

تخفق الكريمة على سرعة متوسطة لمدة خمس دقائق تقريبًا أو حتى تصبح متماسكة

يضاف السكر ويخفق حتى يتجانس

أضيفي المانجو برفق إلى الكريمة المخفوقة وقلبي

تحفظ بالثلاجة لتبرد

نبدأ بتحضير جليز المانجو

أضيفي الكريمة وهريس المانجو والسكر في قدر وسخنيها على نار متوسطة حتى يذوب السكر

اخلطي الجيلاتين مع ملعقة صغيرة من الماء حتى يذوب

عندما يبدأ مزيج المانجو في الغليان أضيفي الجيلاتين ورقائق الشوكولاتة البيضاء واستمري في التقليب حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا .

أطفئي النار واتركي المزيج يبرد

تحضير وتزيين الكيك

يقسم كل حبة كيك إلي نصفين أو من الممكن تركها كما هي

نحضر صينية

نضع أول طبقة من الكيك بها

ثم نقوم بحشو الكيكة بمزيج الكريمة بالتناوب بين طبقات الكريمة والكيك

تغطي الكيكة بالكريمة وتترك بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك جيداً

نحضر الكيك ونضعه علي رف سلكي

ثم يغطي بجليز المانجو حتي يغطيه بشكل مناسب

تزين الوجه بحسب الرغبة ثم تقدم التورتة