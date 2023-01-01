طريقة عمل الكيكة بطبقة جيلي الفراولة

لمحبي الفراولة أو الفريز وصفة تحضير كيك الفراولة مع جيلي الفراولة

المقادير اللازمة

4 بيضات

1 كوب سكر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كوب كريمة

2 كوب بالإضافة + 1 ملعقة كبيرة دقيق

3 ملاعق صغيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 كوب فراولة مغسولة ومجففة من الماء

1 باكيت جيلي فراولة

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت ما يعادل 170 درجة مئوية

تبطن صينية خبز بورق زبدة او تدهن زبدة وتر بالدقيق

في وعاء اخفقي البيض والسكر والفانيليا

تضاف الكريمة لهم وتخفق

اخلطي الدقيق والبيكنج باودر والملح

ينخل خليط الدقيق تدريجياً في خليط البيض ويقلب برفق حتى يمتزج

افردي الخليط في صينية الخبز واخبزيه لمدة 15-20 دقيقة أو حتي تمام النضج

تترك لتبرد ثم تخرج من الصينية

تنظف الصينية جيداً

ثم ترص بها حبات الفراولة المقطعة

نقوم بتحضير الجيلي بحسب التعليمات المدونة علي العبوة

ثم يضاف الجيلي أعلي الفراولة

يترك ليبرد قليلاً

ثم يضاف لهم الكيك

يترك القالب بالثلاجة حتي يبرد ويتماسك تماماً

يخرج وتقلب الكيكة وتقدم