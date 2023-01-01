“شاليكو وباسيوشكا” يتصدران فئتي “تي 3″ و”تي 4” في رالي داكار السعودية 2023

متابعة – هاني البشر

نجح السائق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو “شاليكو” في تحقيق الفوز بالمرحلة الأولى لفئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية تي 3، ضمن منافسات رالي داكار السعودية 2023، وقدم شاليكو أداءً قوياً طوال المرحلة في بداية رحلته للدفاع عن لقبه، مسجلاً فوزه الأول بإحدى المراحل منذ عام 2021 عندما توّج باللقب.

وعلى الرغم من إحرازه لقب العام الماضي، لكن التشيلي لم ينجح في الفوز بأي مرحلة العام الماضي أمام سيث كوينتيرو، الذي سجل الرقم القياسي بـالفوز في 12 مرحلة في نسخة واحدة من رالي داكار، إلا أنه خرج من سباق المُنافسة على لقب الفئة بعد العقوبة الموقعة عليه منذ المرحلة الثانية، ما أتاح لشاليكو إحراز اللقب.

وفي المرحلة الأولى لنسخة هذا العام، سجّل التشيلي أسرع زمن بين السائقين عند 3 ساعات و48 دقيقة و36 ثانية، متفوقاً على البلجيكي غيوم دي ميفيوس دقيقتين، فيما حلّ الأمريكي سيث كوينتيرو في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و20 ثانية.

وجاء الأمريكي أستون جونز في المركز الرابع، أمام التشيلي إغناسيو كاسالى في المركز الخامس، والبرتغالي خواو فيريرا في المركز السادس، ثمّ الأمريكي ميتشل جوثري في المركز السابع، وحلّ البرتغالي هيلدر رودريغيز في المركز الثامن، أمام الفرنسي جان لوك سيسكالدي بيسون في المركز التاسع، وأكملت الإسبانية كريستينا غوتييرز ترتيب العشرة الأوائل، وأنهت سائقة فريق “ساوث ريسينغ كان أم” السعودية دانيا عقيل المرحلة في المركز الرابع عشر، أمام مواطنها صالح السيف، الذي أنهى المرحلة في المركز الخامس عشر.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، واصل سائق فريق “ريد بُل كان أم” الليتواني روكاس باسيوشكا أدائه القوي، محققاً فوزه الثاني في رالي داكار السعودية 2023 بعد فوزه في المرحلة التمهيدية أمس، وحافظ الليتواني على فارق دقيقتين و6 ثواني أمام أقرب منافسيه البولندي إيريك غوجزال، أصغر المشاركين من عائلة غوكزال، فيما حلّ الإسباني بو نافارو في المركز الثالث للمرحلة.