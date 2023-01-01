رالي دكار ينطلق من ينبع.. والإسباني ساينز يتصدر

الرياض – البلاد

انطلقت اليوم الأحد أولى المراحل الرسمية لسباق رالي داكار السعودية 2023، والذي يأتي ضمن روزنامة الفعاليات والأحداث العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

واحتضنت ينبع أولى مراحل الرالي، والمتمثلة بمرحلة دائرية، وبمسافة 603 كيلومترات، منها 235 كلم لمرحلة الربط، و368 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

وتمكن الإسباني كارلوس ساينز سائق فريق “أودي” من الحصول على المركز الأول عن فئة السيارات، وبزمن يبلغ 3 ساعات و20 دقيقة و41 ثانية، يليه الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “البحرين ريد إكستريم” ثانياً بفارق 23 ثانية، فيما جاء السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “أودي” في المرتبة الثالثة، بفارق 47 ثانية عن الإسباني ساينز، تلاه الفرنسي غورلاين تشيشيري سائق “جي سي كاي” في المرتبةِ الرابعة، أما السعودي يزيد الراجحي سائق فريق “أوفر درايف” فقد جاء خامساً في الترتيب، بفارق دقيقة و59 ثانية عن متصدر المرحلة، كما وصل القطري ناصر العطية سائق فريق تويوتا وبطل النسخة الأخيرة من الرالي تاسعاً، بفارق 7 دقائق و9 ثوانٍ.

وفي فئة الدراجات النارية، تصدر الأمريكي ريكي برابيك درّاج فريق “مونستر إنجي هوندا” المرحلة الأولى، بزمن قدره 3 ساعات و31 دقيقة و10 ثوانٍ، وبفارق 44 ثانية عن الأرجنتيني كيفين بينافيديس درّاج فريق “ريد بُل كيه تي إم”، والذي حلّ ثانياً في الترتيب، كما وصل الأمريكي ماسون كلاين درّاج فريق “باس ورلد كيه تي إم” ثالثاً، وقد تراجع الأسترالي دانيال ساندرز درّاج فريق “ريد بُل غازغاز” إلى المركز السادس، إضافةً إلى التشيلي بابلو كوينتانيلا درّاج فريق “مونسير إنرجي هوندا” إلى المرتبة السابعة، وذلك بعد تعرّضهما لعقوبةٍ زمنية؛ جراء تجاوز السرعات المحددة في بعض مقاطع المسار.

وتعرّض البريطاني سام ساندرلاند حامل لقب فئة الدراجات العام الماضي إلى حادث في المرحلة الخاصة، أدى ذلك إلى انسحابه، ونقله إلى مستشفى ينبع؛ لإجراء الفحوصات اللازمة، للاطمئنان على صحته.

ونجح الدرّاج الأرجنتيني مانويل إندوخار من الظفر بالمركز الأول له في رالي داكار السعودية 2023، بعد تسجيله الزمن الأسرع في المرحلة الأولى عن فئة الدراجات رباعية العجلات “الكوادز”، بواقع 4 ساعات و10 دقائق و34 ثانية، فيما حلّ الفرنسي ألكسندر غيرو في المركز الثاني بفارق 44 ثانية، ووصل البرازيلي مارسيلو مديريوس ثالثاً، بفارق 10 دقائق و31 ثانية.

وتمكّن السائق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو “شاليكو” من تدوينِ اسمه أولاً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، بواقع 3 ساعات و48 دقيقة و36 ثانية، تلاه البلجيكي غيوم دي ميفيوس بفارق دقيقتين، ومن بعدهما الأمريكي سيث كوينتيرو الذي جاء في المركز الثالث بفارق 3 دقائق و20 ثانية، أما السعودية دانية عقيل سائقة فريق “ساوث ريسينغ كان أم”، فقد أنهت السباق في المركز الرابع عشر، متقدمةً على مواطنها صالح السيف، والذي وصل في المركز الخامس عشر.

وظفر البولندي إيريك غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم” بالمركز الأول في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، مسجلاً 4 ساعات ودقيقتين و44 ثانية، وبفارق دقيقة و26 ثانية عن الإسباني بو نافارو صاحب المركز الثاني، كما حلّ البولندي ميشيل غوكزال سائق فريق “إنرجي لانديا رالي تيم” في المركز الثالث، وقد تراجع الليتواني روكاس باسيوشكا سائق فريق “ريد بُل كان أم” ومتصدر الجولة التمهيدية إلى المركز العاشر، وذلك بعد إيقاع عقوبةٍ زمنيةٍ بحقهِ قدرها 15 دقيقة؛ نظراً لعدم التزامهِ بالمسار المحدّد.

وفي فئة الشاحنات، استطاع التشيكي مارتن ماسيك سائق فريق “إم إم تكنولوجي تيم”، تأكيد صدارته في الجولة التمهيدية، والاستمرار متصدراً في أولى المراحل، وذلك بزمنِ 3 ساعات و46 دقيقة، و35 ثانية، فيما جاء مواطنه أليس لوبريس سائق فريق “إنستا فوركس” في المرتبة الثانية، بفارق 5 دقائق و46 ثانية، أما المركز الثالث في هذه الفئة، فكان من نصيب الهولندي مارتن فان ديبرينك سائق فريق “يورول تيم دي روي”، وذلك بفارق 10 دقائق و13 ثانية.

ومن المقرّر أن تنطلق صباح غدٍ الاثنين المرحلة الثانية (ينبع– العلا)، ولمسافة 589 كلم، منها 159 كلم لمرحلة الربط، و430 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.