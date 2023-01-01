في دوري” يلو”.. الفيصلي يواجه جدة.. والأخدود في اختبار القيصومة

حائل- خالد الحامد

تنطلق غداً” الاثنين” منافسات الجولة 15 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مواجهات قوية ومهمة.

الفيصلي VS جدة

يسعى الفيصلي الأول بـ 27 نقطة إلى تعزيز صدارته، عندما يستقبل ضيفه جدة الثامن برصيد 19 نقطة، على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة. تبدو المباراة في متناول الفيصلي الذي يمتلك أسلحة هجومية قوية، وكذلك عاملي الأرض والجمهور، في حين يأمل جدة الخروج بنتيجة إيجابية أمام المتصدر، بعد تغيير الجهاز الفني.

القيصومة VS الأخدود

على ملعب نادي الباطن، يدخل القيصومة السابع برصيد 20 نقطة، مباراته أمام وصيف الترتيب الأخدود بـ 26 نقطة، بعد خروجهما بالتعادل بالجولة الماضية، ويعول القيصومة على الأرض والجمهور لتحقيق العلامة الكاملة؛ للاقتراب أكثر من رباعي القمة، في حين يسعى الأخدود للفوز على أمل تعثر الفيصلي لخطف الصدارة، أو تجنب الخسارة على الأقل والعودة بنقطة التعادل.

الخلود VS نجران

على ملعب نادي الحزم بالرس، يلتقي الخلود الحادي عشربـ 18 نقطة، مباراته أمام نجران الـ 18 بـ 10 نقاط؛ حيث يطمح الخلود للفوز للاقتراب أكثر من فرق المقدمة، أما نجران فيأمل في تحقيق الانتصار الثاني توالياً لمغادرة المركز الأخير.