الهيئة الملكية بينبع تنظم حفل استقبال للمشاركين في منافسات رالي داكار السعودية 2023

متابعة – هاني البشر

نظمت الهيئة الملكية بينبع حفل استقبال للمشاركين في منافسات رالي داكار السعودية 2023، والذي تستضيفه المملكة بالكامل للعام الرابع على التوالي حتى 15 يناير 2023.

حضر الحفل المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، ومسؤولو شركة رياضة المحركات السعودية- الجهة المروجة للحدث- ونخبة السائقين والدراجين والملاحين المشاركين في منافسات الرالي، ومنسوبو الهيئة الملكية، وذلك في الخيمة الملكية، وهي الموقع الذي وضع فيه المغفور له جلالة الملك خالد حجر تأسيس مدينة ينبع الصناعية في العام 1979م، وتضمن الاستقبال زيارة المعرض المصور لمدينة ينبع الصناعية وحديقة التدوير وجناح القهوة السعودي وجناح الزي السعودي وعرضا مرئيا وعرضا لفرقة الفلكلور الشعبي وزيارة جناح المأكولات السعودية.

وتستضيف مدينة ينبع نقطة الانطلاق الأولى لمنافسات الرالي هذا العام، حيث تحتضن حفل الافتتاح الرسمي لرالي داكار السعودية 2023 إيذاناً بانطلاق سباق التحمل الأشهر للمركبات على مستوى العالم، إلى جانب المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى للسباق.

بدوره، رحّب المهندس عبد الهادي بن عبد الرحمن الجهني، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، بالمشاركين في منافسات الرالي والمنظمين، معرباً عن فخره باحتضان المملكة لرالي داكار للعام الرابع على التوالي، مؤكداً أن هذه الاستضافة تشكل دليلاً بارزاً على مكانة المملكة المرموقة على ساحة الرياضة العالمية بفضل الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وهو الدعم الذي جعل المملكة وجهة مثالية للعديد من الفعاليات الرياضية العالمية في الفترة الأخيرة لتؤتي الرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 ثمارها مبكراً في قطاع الرياضة.



وقال: “يسعدني ويشرفني أن ارحب بكم اليوم في ينبع، عشية انطلاق منافسات أكبر تحدي في عالم رياضة المحركات، وأتمنى أن يحظى الجميع بأوقات مليئة بالذكريات السعيدة، والاستمتاع بجمال المملكة واستكشاف طبيعتها المتفردّة”.

وتستقطب النسخة 45 لرالي داكار السعودية 2023 أكثر من 820 مشارك يمثلون 68 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كما يضم السباق أكثر من 450 مركبة في مختلف فئات السباق ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة و14 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض، وسيخوض المتسابقون خلالها 4 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية في منطقة الربع الخالي.

ويختبر المشاركون في رالي داكار السعودية أقسى التجارب في رياضة المحركات على مدار 16 يوماً، حيث تنطلق المنافسات من مدينة ينبع على شواطئ البحر الأحمر وصولاً إلى نقطة النهاية في الدمام على ساحل الخليج العربي، مروراً بالعلا وحائل والدوادمي والرياض، وحرض، والربع الخالي وشيبة والهفوف.

الجدير بالذكر أن رالي داكار السعودية هو أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات بالنظر إلى حجمه وأحداثه ومستوى الإثارة والحماس الذي يضمنه، ويتولى تنظيمه “منظمة أماوري سبورت” بالتعاون مع شركة رياضة المحركات السعودية، بالتنسيق مع السلطات المحلية الأخرى، وتعاون استراتيجي مع إذاعة “ألف ألف”.