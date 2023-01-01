إغلاق أنفاق في جدة لارتفاع منسوب المياه فيها

جدة : البلاد

حذر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة‬⁩ المكرمة من التعرض لتجمعات الأمطار.

وطالب المركز بالالتزام بتعليمات الجهات المختصة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع في أثناء هطول الأمطار الغزيرة ‏التي تشهدها محافظة جدة الآن.

وبين المركز أنه جرى إغلاق نفق طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة ونفق طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ونفق الأمير ماجد مع فلسطين باتجاه الشمال ونفق الجامعة بالاتجاهين بسبب ارتفاع منسوب المياه.

داعيًا إلى استخدام الطرق البديلة حفاظًا على السلامة .