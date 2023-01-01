إنجازات وأرقام مميزة للكرة السعودية خلال عام 2022

الرياض- البلاد

شهد عام 2022 عددًا من الإنجازات للاتحاد السعودي لكرة القدم ليكون أحد أكثر الأعوام نجاحًا للكرة السعودية في العقدين الأخيرين، وسط دعم سخي من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي، الذي يمثل جانبًا مهمًا من جوانب رؤية المملكة 2030، واهتمام متواصل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التي جاءت متوازنة مع الطفرة الرياضية في السنوات الأخيرة.

وارتبط عام 2022 بالنسبة لجماهير الكرة السعودية بالتأهل إلى كأس العالم، لكن العام ذاته شهد العديد من الإنجازات والنجاحات التي جاءت بعد جهد كبير من الاتحاد السعودي للمضي قدمًا نحو تنفيذ إستراتيجيته لتحوّل كرة القدم السعودية، التي أُعلن عن تفاصيلها في سبتمبر 2021.

* إنجازات وبطولات..

يعد التأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 هو أبرز إنجاز كروي خلال العام، حيث تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، كما سجل في هذه النسخة إنجازًا تاريخيًا بالفوز على الأرجنتين – التي توجت باللقب فيما بعد.

وجاء إنجاز المنتخب في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم بعدما حسم مبكرًا تأهله بالابتعاد في صدارة مجموعته التي ضمت منتخبات اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام، حيث تصدر مجموعته بـ7 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة فقط، في أفضل نتائجه بتصفيات المونديال.

واختتم المنتخب العام الميلادي ضمن قائمة Top 50 حيث حل في المركز (49) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وهو أفضل ترتيب للمنتخب السعودي في تصنيف نهاية العام منذ أكثر من 10 سنوات.

وشهد عام 2022 إنجازًا غير مسبوق للمنتخب الأولمبي السعودي والذي توج لأول مرة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، والتي أقيمت في أوزبكستان في يونيو الماضي، حيث حقق المنتخب الأولمبي اللقب دون أن تستقبل شباكه أي هدف حيث تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط متقدمًا على اليابان، الإمارات وطاجيكستان، قبل الفوز على فيتنام 2-0 في ربع النهائي، ثم الفوز بنفس النتيجة على أستراليا في نصف النهائي، قبل حسم اللقب بالفوز على أصحاب الأرض بثنائية في النهائي، ليعود ليضيف ثاني ألقابه في 2022 بعد التتويج بكأس بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا التي أقيمت في جدة في نوفمبر الماضي، فيما توج المنتخب السعودي تحت 20 عامًا بكأس العرب للشباب وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعدما توج باللقب عام 2021، إلى جانب تتويج المنتخب السعودي لكرة القدم الإلكترونية بلقب غرب آسيا في مارس الماضي.

الأندية السعودية تتصدر آسيوياً..

على مستوى الأندية حافظت المملكة على صدارة تصنيف الاتحاد الآسيوي لبطولات الأندية للدول الأعضاء، الذي يعتمد على نتائج الفرق في البطولات الآسيوية لآخر 4 سنوات وبناءً على هذا التصنيف يتم توزيع مقاعد الدول في البطولات الآسيوية.

– استضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والقارية

احتضنت المملكة خلال عام 2022 العديد من البطولات الإقليمية أو الآسيوية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، والتي عكست حجم الشراكة بين الاتحادين والآسيوي في السنوات الأخيرة التي أثبت من خلالها الاتحاد السعودي قدرته على إنجاح البطولات التي يحظى بشرف تنظيمها.

ومن أهم الفعاليات التي احتضنتها المملكة في 2022 مباريات مجموعات غرب القارة من دوري أبطال آسيا حيث تمت استضافة 5 مجموعات في مدن الرياض، جدة، الدمام وبريدة.

ومن أبرز البطولات التي احتضنتها المملكة خلال 2022 بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القدم:

– استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية (مايو).

– استضافة كأس العرب لكرة قد الصالات (يونيو).

– استضافة كأس العرب تحت 20 عامًا (يوليو وأغسطس).

– استضافة مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا بالمنطقة الشرقية (سبتمبر).

– استضافة مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس آسيا تحت 17 عامًا بالمنطقة الشرقية (أكتوبر).

– استضافة بطولة غرب آسيا تحت 23 عامًا في مدينة جدة (نوفمبر).

وبعيدًا عن المسابقات الرياضية فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم استضاف في مطلع عام 2022 مؤتمر الأمناء العامين للاتحادات المحلية والإقليمية في آسيا، وهي المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر خارج المقر الرئيس للاتحاد الآسيوي في كوالامبور، ما يعكس حجم التعاون والشراكة بين الاتحادين.

– تعزيز التعاون مع الاتحادات المحلية حول العالم:

شهد عام 2022 جهودًا غير مسبوقة من جانب الاتحاد السعودي لتعزيز التعاون مع العديد من الاتحادات المحلية والإقليمية حول العالم، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم مع 11 اتحادًا وهي اتحادات الكويت، العراق، كرواتيا، ساحل العاج، اليمن، الهند، سنغافورة، غانا، الإكوادور، نيبال وبروناي.

* تطوير المسابقات المحلية..

عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ اليوم الأول من عام 2022 على تطوير المسابقات المحلية بما يسهم في الارتقاء بكرة القدم السعودية، حيث تم إقرار تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في دوري يلو لأندية دوري الدرجة الأولى وذلك يوم 3 يناير.

ولم يتوقف جهد الاتحاد السعودي في تطوير عمل تقنية الـ VAR عند هذا الحد حيث أعلن في فبراير عن تدشين المركز الموحد لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR كأول اتحاد يخطو هذه الخطوة على مستوى قارة آسيا.

وفي أبريل تم اعتماد زيادة عدد أندية دوري روشن للمحترفين لـ18 فريقًا بدءًا من موسم 2023-2024، بالإضافة إلى زيادة عدد أندية دوري الدرجة الثالثة إلى 40 ناديًا تقسم إلى 4 مجموعات بدءًا من الموسم المذكور، فيما شهد الشهر ذاته إقرار زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين في دوري روشن للمحترفين إلى 8 محترفين للموسم الرياضي المقبل، فيما دشن الاتحاد السعودي خلال عام 2022 الدوري الرديف والذي أقيم هذا الموسم بمشاركة 7 من أندية دوري روشن للمحترفين وهي الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة ويهدف إقرار الدوري السعودي الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.

* تطوير العمل داخل الاتحاد..

واصل الاتحاد السعودي خلال عام 2022 تطوير العمل داخله بما يسهم في تعزيز أطر التواصل مع الأندية في مختلف مناطق المملكة، حيث اعتمد الاتحاد السعودي في شهر يناير نظام SAFF MY الإلكتروني للمراسلات مع الأندية بدلًا عن البريد الإلكتروني.

وفي شهر أبريل اعتمد الاتحاد السعودي إنشاء 4 مكاتب فرعية للاتحاد كمرحلة أولى وهي مناطق القصيم، مكة المكرمة، عسير والمنطقة الشرقية، فيما أطلق في أغسطس الماضي تطبيقًا إلكترونيًا بالتعاون مع سبورت رادار لتعزيز جهود الاتحاد في حماية المنافسات.

*دعم الأندية..

أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم في شهر أغسطس الماضي أكثر من 135 مليون ريال للأندية تمثل إجمالي الدعم ومكافآت الأندية للموسم الرياضي الماضي،كما وافق الاتحاد السعودي في سبتمبر الماضي على زيادة المخصصات المالية لدعم الفئات السنية في الأندية من 38 مليونًا إلى 60 مليون ريال.

* عقود ورعايات..

أبرم الاتحاد السعودي اتفاقية شراكة مع شركة أديداس العالمية لرعاية قمصان المنتخبات الوطنية بدءًا من 2023 ولمدة 4 سنوات، كما وقع الاتحاد عقدًا مع قنوات SSC لتكون الناقل الحصري لكأس خادم الحرمين الشريفين والدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي لثلاثة مواسم بـ900 مليون ريال، كما وقع الاتحاد كذلك في يوليو الماضي اتفاقية مع شركة SMC لإدارة الأصول والحقوق الإعلانية والتسويقية الرياضية، كما وقع مع متجر نون ليكون شريكًا رسميًا لدعم المنتخب في كأس العالم 2022.