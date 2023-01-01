إطلاق مبادرة «جزيرتنا خضراء» بالقطيف

القطيف ـ البلاد

أطلقت جمعية تاروت الخيرية ومجلس بلدة الربيعية التطوعي أمس فعاليات مبادرة “جزيرتنا خضراء” في نسختها الثانية، برعاية محافظة القطيف، وبالتنسيق مع بلديتي القطيف وتاروت، ومشاركة 100 متطوع ومتطوعة.

وأوضح رئيس المجلس حسين المعاتيق، أن المبادرة التي تستمر لمدة عشرة أيام، تهدف إلى زيادة نسبة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء والحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في مشروعات التشجير ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.

وبين أن فعاليات المبادرة تتضمن أركاناً زراعية تثقيفية لتعريف الزائرين بأفضل الأشجار ومواسمها وطريق العناية بها، وأركان صحية وتوعوية، وأركان خاصة بالعمل التطوعي، وأركان حرف ومشغولات يدوية، إلى جانب توزيع شتلات على الأهالي لزراعتها أمام منازلهم.