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إطلاق مبادرة «جزيرتنا خضراء» بالقطيف

صحيفة البلادaccess_time9 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ       1 يناير 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

القطيف ـ البلاد

أطلقت جمعية تاروت الخيرية ومجلس بلدة الربيعية التطوعي أمس فعاليات مبادرة “جزيرتنا خضراء” في نسختها الثانية، برعاية محافظة القطيف، وبالتنسيق مع بلديتي القطيف وتاروت، ومشاركة 100 متطوع ومتطوعة.
وأوضح رئيس المجلس حسين المعاتيق، أن المبادرة التي تستمر لمدة عشرة أيام، تهدف إلى زيادة نسبة الغطاء النباتي والرقعة الخضراء والحد من آثار التصحر، وتشجيع أفراد المجتمع على الإسهام في مشروعات التشجير ورفع الوعي بأهمية الغطاء النباتي في الحفاظ على البيئة وتحسين المناخ.
وبين أن فعاليات المبادرة تتضمن أركاناً زراعية تثقيفية لتعريف الزائرين بأفضل الأشجار ومواسمها وطريق العناية بها، وأركان صحية وتوعوية، وأركان خاصة بالعمل التطوعي، وأركان حرف ومشغولات يدوية، إلى جانب توزيع شتلات على الأهالي لزراعتها أمام منازلهم.

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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