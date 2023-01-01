إطلاق صندوق دعم الجمعيات لتطويرها واستدامة أعمالها

جدة : البلاد

أطلق نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة صندوق، دعم الجمعيات الأستاذ ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، مساء اليوم، أعمال صندوق دعم الجمعيات.

ويهدف الصندوق إلى دعم الجمعيات وبرامجها وتطويرها، بما يضمن استدامة أعمالها، عن طريق تقديم القروض الميسرة والضمانات اللازمة لها عبر دعم البرامج والمشاريع التي تحفز نمو الجمعيات وتطويرها، وتعزيز قدراتها المؤسسية وإسهاماتها التنموية، وتنميتها لاستدامة مواردها المالية، وتطوير العاملين فيها وتأهيلهم وتنمية قدراتهم الوظيفية.

كما يرمي الصندوق إلى دعم الجمعيات في مجال الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وتطوير وسائلها لتحقيق غاياتها، وتشجيع المبادرات التطوعية ذات الصلة بها، وتمويل الدراسات والبحوث المرتبطة بها، ما يسهم في تطوير أعمالها وبرامجها، ويعزز مستوى العمل التطوعي فيها ويُحسِّنه، فضلًا عن دعم الجمعيات الناشئة والمساهمة في بناء قدراتها المؤسسية وتحقيق أهدافها.