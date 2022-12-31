صحة و عافية “قرع العسل” يحمي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية!

يعد قرع العسل من الأطعمة المفضلة عند الكثيرين ، نظرا لفائدته المذهلة لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ، فيعمل قرع العسل على الوقاية من السرطان، حيث انه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل “ألفا كاروتين، وبيتا كاروتين، وبيتا كريبتوكسانثين”، التي تحارب الشوارد الحرة بجسم الإنسان، ما يقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية. وقد أكدت الدراسات على أن فيتامين أ الموجود بقرع العسل يساعد على مكافحة الالتهابات والعدوى، في حين أن فيتامين سي يحفز الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء، ما يساهم في تقوية الجهاز ، بالإضافة إلى ان له دور مهم في تقوية النظر الذي يضعف مع التقدم بالعمر، لاحتوائه على مركب البيتا كاروتين، الذي يقلل من خطر إصابة كبار السن بالضمور البقعي. كما أشارت بعض الدراسات إلى أن تناول كمية كبيرة من البوتاسيوم، يساهم في ضبط ضغط الدم، وحماية القلب فضلًا عن الوقاية من السكتات الدماغية. و يساعد على مركب البيتا كاروتين الموجود بقرع العسل على حماية البشرة من مخاطر التعرض لأشعة الشمس الضارة.