تغطية إعلامية عالمية لرالي داكار السعودية 2023

جدة- البلاد

رالي داكار.. هو “تحدٍ لمن يشارك فيه، وحلمٌ لمن بقي في الخلف”، هذه هي العبارة التي وصفه بها المؤسس تييري سابين، حين أنشأ الحدث الأسطوري منذ 45 عاماً.

الآن، وصل الرالي حقاً إلى المستوى الذي يصفه به هذا الشعار وذلك عبر بذل أقصى الجهود لنقل هذه المغامرة إلى مشاهدي التلفاز، ومستخدمي الإنترنت والقرّاء في جميع أنحاء العالم. بدءاً من المغامرات الصعبة وصولاً إلى المناظر الخلابة التي تُذهل الأبصار، سيجد كل مشارك في داكار ما يسرّه، علاوة على الأحاديث اليومية في مخيم المبيت.

أما عشّاق داكار فسيجدون ضالتهم في الطيف الواسع من الصور الجميلة لمختلف المراحل والفعاليات.

* تغطية إعلامية واسعة

أربعة برامج يومية على أثير مجموعة قنوات فرنسا، الجهة الفرنسية التي لطالما نقلت فعاليات داكار، ستكون مخصصة لمجريات النسخة 45 بدءاً من اليوم السبت 31 ديسمبر 2022 حتى 15 يناير 2023.

يستمر البرنامج اليومي لرالي داكار العالمي 52 دقيقة، ويغطي كامل فئات المشاركين المحترفين والهواة. في فرنسا، سيُبثّ البرنامج كل يوم الساعة 9 مساء بدءاً من 1 حتى 7 يناير على قناة Eurosport1 (يُعاد على E2 الساعة 10:30) والساعة التاسعة مساء بدءاً من 8 حتى 15 يناير على Eurosport2 (يُعاد على E1 الساعة 11:30).

ستتبع أغلب القنوات العالمية التي تنقل مجريات الرالي منذ فترة طويلة، صيغة البرنامج اليومي وذلك كي يتناسب مع جداول مواعيد البث: RTL 7 (هولندا)، TVE وTV3 Catalunya (إسبانيا)، TV NOVA (جمهورية التشيك)، LNK (ليتوانيا)، SSC (المملكة العربية السعودية)، BeIN Sport (الشرق الأوسط)، ESPN (أمريكا اللاتينية)، مجموعة NBC (الولايات المتحدة)، SBS (أستراليا) وJSports (اليابان).

بدءاً من هذا العام، ستنقل Fox Sports مجريات رالي داكار في المكسيك، وستحل قناة TV NOVA بديلاً عن التلفزيون التشيكي كناقل لمجريات الرالي في جمهورية التشيك بينما ستقدم المنصة الرقمية السويدية Aftonbladet أهم المجريات اليومية للرالي.

أخيراً، ستبثّ Sky Sports Italia منافسات داكار مع مراسلين خاصين على الأرض وحزمة تغطية إخبارية مكثفة.

تغطية تلفزيونية لا تضاهى..

– 4 مروحيات للبثّ التلفزيوني

-8 مركبات مخصصة للتواجد على المسارات والطرقات

-23 شاحنة إنتاج وبثّ

-22 مصوّراً، 4 كاميرات و26 كاميرا مثبتة على المركبات

– أطقم عمل من 150 شخصاً.

Dakar.com: الموقع الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف الذكي لمتابعة مجريات الرالي مباشرة..

يعتبر موقع الرالي الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف الذكي المحطة الأساسية لجميع المعلومات التي يحتاجها المتابعون للاطلاع على مجريات المنافسات مباشرة. وهما متاحان بأربع لغات: الفرنسية، الإنكليزية، الإسبانية والعربية.

المسار

أخبار وتحديثات مباشرة

اطلاع مباشر على المنافسات مع ميزات جديدة تتضمن المتابعة المباشرة، الخرائط، النتائج المبدئية بحسب الفئة وبحسب الكيلومترات المقطوعة..

التصنيف

التقارير

المقابلات

صور المرحلة

فيديوهات المرحلة: ملخصات مطوّلة لكل يوم، أجمل المناظر اليومية وغيرها..

معلومات الدراجين.

5.6 مليون متابع

@dakar

@dakarrally

@dakar / @dakarinsaudi

@dakar_arabic

@dakar

حضور قوي على مواقع التواصل الاجتماعي لنسخة داكار 2023

يمتلك داكار حضوراً قوياً للغاية على جميع مواقع التواصل الاجتماعي مع 5.6 مليون متابع ضمن قنواته الرسمية على فيسبوك، تويتر، إنستاغرام وتيك توك، ما يعني التواصل مع مجتمع داكار الرقمي على مدار الساعة. وتمثل مواقع التواصل الاجتماعي لرالي داكار الطريقة المثالية لنقل المتابعين الشغوفين والقادمين الجدد إلى كواليس الرالي، ومخيم المبيت وحتى المسارات.