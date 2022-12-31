المحليات

تقديم خدمة تجديد الجواز السعودي الإلكتروني لزوار مهرجان الإبل

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      31 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

تقدم المديرية العامة للجوزات لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الرمحية – الصياهد – شمال شرق مدينة الرياض، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني للمواطنين والمواطنات، وخدمات إصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والنهائي وتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين، وتقديم خدمات أبشر بتفعيل وتغيير الجوال وإعادة إنشاء كلمة المرور، وذلك حتى 15 يناير 2023م.

وتأتي مشاركة المديرية العامة للجوازات في المهرجان لاستعراض وثائق جوازات المواطنين ورخصة الإقامة للمقيمين بإصداراتها التاريخية، ومراحل الأختام التي كانت تستخدم قديمًا في إدارات الجوازات والمنافذ الدولية، وتهيئة شاشات بث مباشر لعرض طبيعة عمل القطاع في المنافذ الدولية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.