انتقال رونالدو إلى النصر يحصد 10 ملايين إعجاب في الإنستغرام

جدة- البلاد

حصد نجم الكرة العالمية كريستيانو رونالدو 10 ملايين إعجاب عبر منشور له في الانستغرام، بعد الإعلان عن انضمامه رسميًا إلى النصر السعودي، وشملت الإعجابات قارات أفريقيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا والقطب الجنوبي.

وقال كريستيانو رونالدو في المنشور: “إنه متشوق لدوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جداً وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق لنقوم سوياً بتحقيق المزيد من النجاحات”.

كما قام رونالدو بإضافة حساب نادي النصر بالعربي والإنجليزية ضمن متابعيه في الانستغرام. وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قد كشفت أن معدل أرباح رونالدو على كل منشور عبر انستجرام بلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني في 2022.