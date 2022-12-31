الهلال الأحمر بجدة يرفع الاستعداد للحالة المطرية

جدة : البلاد

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة الجاهزية القصوى تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة.

وأوضح سلطان المالكي مدير مكتب الهيئة بالمحافظة أنه منذ اطلاق التحذيرات من المركز الوطني للأرصاد تم تفعيل إدارة الحدث لمثل هذه الحالات المطرية حيث تم اعتماد تطبيق الخطة المعدة للكوارث ورفع الجهازية لإمكانيات الهيئة من كوادر بشرية واليات من خلال تواجد 53 فرقه اسعافيه علي مستوى المحافظة كما تم تفعيل نقاط استاد شمالية تضم عربات الكوارث النوعية ( طويق – هداج – سند -ثريا – خزام ) بالإضافة الي تمركز للفرق الإسعافيه والاليات لمنطقة الاسناد التابعة للدفاع المدني شمال السلام مول يضم الجهات الحكومية المساندة.

وناشدت الهيئة الجميع باتباع التحذيرات التي أطلقها الدفاع المدني بالمحافظة وتجنب الاودية والابتعاد عن السيول و في وجود حالة إسعافيه الاتصال على الرقم 997 او طلب الخدمة عن طريق تطبيق أسعفني أو توكلنا.