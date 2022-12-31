الرياضة

الطائي يكرم وفادة الباطن برباعية نظيفة

صحيفة البلادaccess_time8 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      31 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- محمود العوضي
استعاد فريق الطائي نغمة الانتصارات، وحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الباطن برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت بحائل، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري روشن.

سجل دينير جوميز الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 4، قبل أن يضيف الفا سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وجاء الهدف الثالث لفريق الطائي عن طريق اللاعب مبينزا في الدقيقة 56، ليختتم بعدها أمير سعيود النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 66.

ليرفع الطائي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما ظل الباطن بنقطة واحدة في المركز الأخير.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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