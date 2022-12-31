الطائي يكرم وفادة الباطن برباعية نظيفة

جدة- محمود العوضي
استعاد فريق الطائي نغمة الانتصارات، وحقق فوزًا كبيرًا على ضيفه الباطن برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت بحائل، في إطار منافسات الجولة الـ 11 بدوري روشن.
🎥 هدف الطائي الأول
⚽️ قوميز دينير
#️⃣ #الطائي_الباطن pic.twitter.com/W7lMpgUObx
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
سجل دينير جوميز الهدف الأول لفريق الطائي في الدقيقة 4، قبل أن يضيف الفا سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 52.
🎥 هدف الطائي الثاني
⚽️ ألفا سيميدو
#️⃣ #الطائي_الباطن pic.twitter.com/QVlccEhIGO
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
وجاء الهدف الثالث لفريق الطائي عن طريق اللاعب مبينزا في الدقيقة 56، ليختتم بعدها أمير سعيود النتيجة بالهدف الرابع في الدقيقة 66.
🎥 هدف الطائي الثالث
⚽️ مبينزا
#️⃣ #الطائي_الباطن pic.twitter.com/lR98tpDEzp
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022
🎥 هدف الطائي الرابع
⚽️ أمير سعيود
#️⃣ #الطائي_الباطن pic.twitter.com/q13Np3XB6P
— دوري روشن السعودي (@SPL) December 31, 2022