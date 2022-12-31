الرياضة الأهلي يسعى لتجاوز الساحل ومصالحة جماهيره

متابعة- خالد الحامد

يسعى فريق الأهلي لتجاوز ضيفه الساحل اليوم” السبت” في مباراة مؤجلة من الجولة 12 ضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وذلك في اللقاء الذي سيقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة. ويحتل الأهلي المركز المركز السادس برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فقط، ويسعى الفريق الأهلاوي لحصد النقاط الثلاث، لمصالحة جماهيره، ودخول دائرة المنافسة، خصوصاً أن المباراة ستقام على أرضه وبين أنصاره. فيما يحتل الساحل المركز 15 برصيد 12 نقطة، ويطمح هو الآخر لتحقيق الفوز، للهروب من مراكز المؤخرة بعد خسارته في الجولة الماضية.