صحة و عافية “الأطعمة الفائقة” فوائد سحرية تحميك من الأمراض وتعزز مناعتك!

أصبح مصطلح “الأطعمة الفائقة ” يثير جدلا واسعا ، حيث أنها أطعمة غاية في الأهمية لصحة جسم الانسان ، لأنها غنية بالعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، كما أنها تعمل على تعزيز المناعة وتحميه من الإصابة بالأمراض والفيروسات خصوصا التي تنتشر في فصل الشتاء ومن هذه الأطعمة ما يلي: البيض يحتوي على فيتامين أ والذي يحمي من العدوى والمرض وفيتامين ب الهام لصحة الاعصاب وفيتامين د للحفاظ على صحة العظام والعضلات كما يحتوي على معادن هامة لصحة الجسم مثل الكالسوم والزنك . الموز يحتوي على البوتاسيوم بشكل خاص والذي يعمل على ضبط ضغط الدم ويعزز من صحة القلب. الشوفان مصدر من مصادر الالياف الغذائية كما أنه يساعد في تقليل الكوليسترول ، ويساهد أيضا في صحة القلب، ويساهم في أنظمة الطعام لإنقاص الوزن. البرقوق والخوخ محتوى الالياف الذي يوجد في هذه الفاكهة يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ، بالاضاف إلى مضادات الاكسدة التي تحتوي عليها والتي تعزز جهاز المناعة . العدس يعتبر العدس بديل للحلوم لانه يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتين ن كما أنه مصدر لحمض الفوليك، والذي يمكنه تعويض أنواع فقر الدم وفيتامين ب والالياف الطبيعية. اللوز تحتوي المكسرات مثل اللوز، الذي يعد مثالا صحيا بشكل خاص ، على كثير من الفيتامينات التي تحارب الجذور الحرة ، وفيتامين ب2 الذي يساعد على معالجة التهاب الاعصاب المساعد في الصداع النصفي. الفطر يعد الفطر مصدرا كبيرا للسيلينيوم وهو مكون من البروتينات والإنزيمات التي تحمي من الالتهابات وتلف الخلايا، كما أنه يساعد على التمثيل الغذائي وصحة الغدة الدرقية. البروكلي يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة لذا يعتبر من الاطعة المحاربة للخلايا السرطانية. الثوم كونه غني بمركب الأليسين الصحي الموجود أيضا في الكرات والبصل فهو من الأطعمة الهامة في محاربة نزلات البرد والانفلونزا. القهوة تحتوي القهوة على خصائص رائعة مضادة للأكسدة وهى غنية بشكل خاص بالبوليفينول والفلافونويد المعروفين بخصائصهما المضادة لالتهابات ويمكن أن تساعد أيضا على أداء وظائف القلب والأوعية الدموية وصحة الأمعاء.