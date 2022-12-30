الجماهير السعودية تتصدر الإنفاق بين حاملي بطاقات المدفوعات الرقمية في المونديال

جدة- الرياض

ارتفعت قيمة إنفاق حاملي بطاقة المدفوعات الرقمية بين مشجعي بطولة كأس العالم في قطر بنسبة 39٪ مقارنة ببطولة عام 2018، وبنسبة 300٪ مقارنة ببطولة عام 2014.

وتصدر قائمة المشجعين المنفقين في البطولة لحاملي بطاقة المدفوعات كل من مشجعي المملكة العربية السعودية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والمملكة المتحدة، والكويت والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل، بحسب تقرير “فيزا”.

وأوضح التقرير أن إنفاق المشجعين من الدول الخمس الأخيرة مجتمعةً (الكويت والأرجنتين وفرنسا والهند والبرازيل) يعادل إنفاق المشجعين السعوديين لوحدهم، كما أنفق مشجعي الولايات المتحدة، ضعف ما أنفقه حاملو البطاقات من الإمارات العربية المتحدة، لافتًا إلى أن المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا حققت حجم مدفوعات الأكبر بين جميع المباريات، وأعلى متوسط قيمة للمعاملات.