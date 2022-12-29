4 تريليونات ريال إيرادات قطاع الأعمال

جدة – البلاد

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع قياسي للإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ نسبة 26 % لتصل الى 4.08 تريليون ريال، وذلك بعد تعافيه من تأثيرات جائحة كورونا التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية والتي خلفت آثاراً متفاوتة الأبعاد على مختلف الأنشطة الاقتصادية في كافة الدول بدرجات متفاوتة.

وبحسب تقرير نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2021م، برزت ملامح التحسن بوتيرة تعافٍ متفاوتة بين مختلف الأنشطة الاقتصادية من تعافٍ كامل وملحوظ في بعض الأنشطة إلى تعافٍ جزئي في البعض الآخر منها، مما ساهم في النهوض بقطاع الأعمال من جديد ليتقدم مستويات أدائه التي كان عليها خلال عام 2019م متجاوزاً بذلك تحديات عام 2020م.

وأوضحت الهيئة، أن الأنشطة الأكثر تحقيقاً للإيرادات هي أنشطة الصناعة التحويلية بـ 1.10 تريليون ريال، تليها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بأكثر من 909 مليارات ريال، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وأنشطة التشييد، كذلك نمو أنشطة قطاعي الفنون والترفيه بشكل ملحوظ بلغ نسبة 132 %، وأنشطة الإقامة والطعام بنسبة 45 %.



وارتفعت تعويضات المشتغلين خلال عام 2021م بنسبة 12 % مقارنة بعام 2020م لتصل الى 388.4 مليار ريال، كما تقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد عن الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين نظراً لضخامة هذه القطاعات وما تحتويه من أعداد مشتغلين مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأوضحت بيانات هيئة الاحصاء، أن عدد المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي بلغ 7.98 مليون مشتغل بنهاية العام 2021م، واستحوذ نشاط التشييد على أكبر عدد من المشتغلين بنسبة 26 % ليصل عددهم الى 2.06 مليون مشتغل، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحوالي 1.8 مليون مشتغل ثم نشاط الخدمات الإدارية والدعم.