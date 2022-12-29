وصول متسابقي رالي داكار السعودية 2023.. وبدء الفحص الفني والتقني اليوم

الرياض- البلاد

بدأ المشاركون في رالي داكار السعودية 2023، بالتوافد إلى المملكة وتحديداً مدينة ينبع؛ استعداداً لانطلاق النسخة الرابعة خلال الفترة من 31 ديسمبر 2022 حتى 15 يناير 2023م.

ويتأهب المشاركون في ينبع لانطلاق المرحلة التمهيدية من السباق، التي تبلغ مسافتها 11 كلم، على أن تبدأ المنافساتُ الرسمية في 1 يناير 2023، بمرحلةٍ دائريةٍ حول مدينة ينبع على سواحل البحر الأحمر، مروراً بالعلا، مدينة حائل، الدوادمي، العاصمة الرياض، حرض، الربع الخالي، شيبة، الهفوف، وصولاً إلى الدمام، التي ستكونُ نقطة الختام، حيث تعدّ هذه النسخة الأطول في جانب المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت منذ عام 2014م.

وتخضع جميع المركبات المشاركة في الرالي، اليوم الخميس، لمرحلة الفحص الفني والتقني، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط، وضمان امتثال المركبات لقوانين الرالي، وتعليمات الأمان كافة، على أن تستمر هذه العملية على مدى يومين.

يشار إلى أن المشاركين في هذه النسخة من رالي داكار 2023م، يبلغ عددهم 820 سائقاً وملاحاً، يمثلون 68 دولة مختلفة، بإجمالي 455 مركبة في مختلف فئات السباق، منها 125 دراجة نارية، و73 سيارة، و56 شاحنة، و47 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، و46 مركبة في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة للإنتاج التجاري “تي 4″، و19 درّاجة نارية رُباعية العجلات “كوادز”، إلى جانب 89 سيارة وشاحنة في فئة كلاسيك.