الرياض : البلاد

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، (30) برنامجاً أكاديمياً في 13 جامعة وكلية خلال الربع الرابع من عام 2022م.

وحصلت جامعة الجوف على الاعتماد “الكامل” لبرنامج الطب والجراحة، وحصلت (4) برامج على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس التمريض، و بكالوريوس نظم المعلومات، وبكالوريوس اللغة العربية، وبكالوريوس إدارة الأعمال.

كما حصلت (4) برامج أكاديمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس أصول الدين، وبكالوريوس الأحياء، والماجستير في الدعوة، والدكتوراة في الدعوة، إضافة إلى اعتماد (4) برامج أكاديمية في جامعة الباحة اعتماداً مشروطاً، وهي:

بكالوريوس طب المختبرات، و بكالوريوس التمريض، و بكالوريوس العمارة، و بكالوريوس دكتور صيدلي ، وفي جامعة القصيم حصلت (4) برامج أكاديمية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس العمارة، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية، و بكالوريوس الهندسة المدنية، و بكالوريوس الهندسة الكهربائية، في حين حصل برنامجان أكاديميان في جامعة تبوك على الاعتماد “المشروط”، وهما: بكالوريوس تقنية المختبرات الطبية، و بكالوريوس اللغة الإنجليزية.

في خطوة لرفع جودة #التعليم بما يسهم في تحقيق أهداف #رؤية_السعودية_2030.. هيئة #تقويم_التعليم_والتدريب تعتمد 30 برنامجاً أكاديمياً في 13 جامعة وكلية خلال الربع الرابع لـ 2022مhttps://t.co/D8yjSdADfE#صحيفة_البلاد pic.twitter.com/TQv8DVyo05 — صحيفة البلاد (@albiladdaily) December 29, 2022

وفي جامعة طيبة حصلت (3) برامج أكاديمية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس القراءات، وبكالوريوس التفسير وعلوم القرآن، وبكالوريوس علم المعلومات، وحصل برنامجان في جامعة نجران على الاعتماد “المشروط”، هما بكالوريوس المحاسبة، وبكالوريوس إدارة الأعمال، كما حصلت

(5) برامج أكاديمية على الاعتماد “المشروط”، وهي: بكالوريوس القانون بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وبكالوريوس طب وجراحة الأسنان بجامعة الطائف، وبكالوريوس تقنية الأسنان بجامعة الملك خالد، وبكالوريوس الفيزياء بجامعة الملك فيصل، وبكالوريوس الهندسة الكهربائية بجامعة شقراء، كما حصل برنامج علوم التمريض بكلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية على الاعتماد “الكامل”.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية؛ للمساهمة في رفع جودة التعليم والتدريب و كفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد.

وأكدت أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي تقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استناداً إلى معايير الاعتماد المعدّة من قِبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء بالعمليات المشار إليها أعلاه استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، إضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.