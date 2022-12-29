صحة و عافية

“صحة الرياض” لمرضى الربو: كونوا على حذر في التعامل مع الحالة المطرية

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      29 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

جدّدت “صحة الرياض” دعوتها للمواطنين والمقيمين، بضرورة الالتزام بطرق الوقاية من الحالة المطرية وتجنُّب التعرُّض له إلا للضرورة القصوى حرصاً على سلامتهم وحفاظاً على صحتهم.

نصائح لمرضى الربو

وتزامناً مع التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً؛ والحالة المطرية المتوقعة على المنطقة نشرت “صحة الرياض” عبر حسابها على “تويتر”، “إنفوجرافيك” توعوياً أكّدت فيه أهمية الحرص على ارتداء الكمامات لتجنب التعرض للمطر وكذلك للهواء البارد مع تغييرها باستمرار، وإحكام إغلاق أبواب المنزل ونوافذه.

وقدّمت “صحة الرياض” نصائح لمرضى الربو للتعامل مع الحالة المطرية ، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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