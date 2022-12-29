شركة وسط جدة تنضم لـ«السياحة العالمية»

جدة- البلاد

انضمت شركة وسط جدة للتطوير، لعضوية منظمة السياحة العالمية التي تُعنى بتعزيز قطاع السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية عالمياً.

واعتمدت عضوية شركة وسط جدة للتطوير في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، في دورته الـ 117 في مدينة مراكش بالمغرب، الذي شارك فيه أكثر من 250 شخصية تمثل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للسياحية.

وستتمكن شركة وسط جدة للتطوير بعد الانضمام لمنظمة السياحة العالمية من العمل مع ما يزيد عن 500 شركة ومؤسسة تعليمية وبحثية وجهة ومنظمة غير حكومية، فيما ستوفر العضوية منصة لإقامة الحوارات وتبادل المعلومات واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم السياحة في جدة والإسهام في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويُمثل انضمام شركة وسط جدة للتطوير إلى منظمة السياحة العالمية خطوة أخرى في سبيل تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الارتقاء بنمط الحياة لسكان وزوار جدة وبناء وجهة محلية ودولية متكاملة تحافظ وتُجسد هوية المدينة الثقافية والتاريخية، فيما تمكن المجتمع المحلي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.