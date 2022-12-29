خطة أوكرانية للسلام وإنهاء الحرب

كييف – وكالات

وضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطة سلام مكونة من عشر نقاط ناقشها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن وآخرين، حاثاً زعماء العالم على عقد قمة عالمية للسلام بناء على تلك الخطة.

وأعلن زيلينسكي للمرة الأولى صيغته للسلام في قمة في نوفمبر لمجموعة العشرين، حيث تدعو خطته إلى: السلامة الإشعاعية والنووية، بالتركيز على استعادة الأمن حول أكبر محطة نووية في أوروبا وهي محطة زابوريجيا في أوكرانيا التي تخضع حالياً للسيطرة الروسية، والأمن الغذائي، بما يشمل حماية وضمان صادرات الحبوب الأوكرانية لأفقر الدول في العالم، وأمن الطاقة، بالتركيز على قيود الأسعار على موارد الطاقة الروسية، إضافة إلى مساعدة أوكرانيا في إصلاح وتأهيل البنية التحتية للكهرباء التي تضرر نحو نصفها من الهجمات الروسية، والإفراج عن كل السجناء والمُبعدين بما يشمل أسرى الحرب والأطفال الذين تم ترحيلهم لروسيا، وإعادة وحدة الأراضي الأوكرانية وتأكيد روسيا عليها بموجب ميثاق الأمم المتحدة في بند قال عنه زيلينسكي إنه غير قابل للتفاوض، وسحب القوات الروسية ووقف العمليات القتالية وإعادة الحدود بين أوكرانيا وروسيا لسابق عهدها، والعدالة، بما يشمل تأسيس محكمة خاصة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب من روسيا، ومنع إبادة البيئة الطبيعية والحاجة لحماية البيئة بالتركيز على إزالة الألغام وإصلاح منشآت معالجة المياه، ومنع تصعيد الصراع وبناء هيكل أمني في الفضاء اليورو-أطلسي بما يتضمن ضمانات لأوكرانيا، وتأكيد انتهاء الحرب من خلال توقيع وثيقة من كافة الأطراف المعنية.

وحث زيلينسكي زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على تأييد فكرته لعقد قمة عالمية للسلام في الشتاء تركز على خطة السلام بأكملها، أو على بعض النقاط المعينة بشكل خاص، فيما رفضت روسيا مقترحات السلام التي طرحها زيلينسكي خلال الشهر الحالي، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حالياً نحو خُمس مساحة أوكرانيا، وتقول إنها ضمتها بالفعل. وأكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أن روسيا لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، مشدداً على أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم المناطق الأربع.