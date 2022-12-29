الأولى

تدخل جراحي يعيد المشي لمريض سبعيني

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      29 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

نجح فريق طبي متخصص من إجراء تدخل جراحي لمريض سبعيني أسهم بحمد الله من إمكانية القدرة على الحركة وممارسة حياته اليومية في عملية استغرقت ساعة ونصف تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وأكّد تجمع الرياض الصحي الثالث أنًّ الفريق الطبي المشرف على الحالة في مستشفى الدرعية استقبل الحالة لمريض يعاني من احتكاك وآلام شديدة بمفصل الركبة اليمنى أفقده القدرة على الحركة وممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

وأوضح أنَّه تم تقييم الحالة وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود احتكاك شديد بمفصل الركبة، تسبب في عدم القدرة على المشي وعدم الاستطاعة في مد الرجل بشكل كامل وثني الركبة، مما تقرر أن يتم إجراء تدخل جراحي بإشراف فريق طبي متخصص يضم مختلف التخصصات الطبية وتم تحضير المريض للعملية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح واستطاع الحركة ومد الرجل بشكل كامل وثني الركبة وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حالياً للعلاج الطبيعي والتأهيل.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.