الرياضة

اليوم.. انطلاق بطولة كاس اتحاد رفع الأثقال للبراعم

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      29 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

 

الرياض- البلاد

تنطلق اليوم الخميس بطولة كأس اتحاد لرفع الأثقال للبراعم على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض، ويشارك في البطولة 72 رباعًا يمثلون 12 ناديًا هي (العمران– الهلال– الهدى– الخويلدية– الطرف– النور– السلام– الترجي– الأهلي– العدالة– الاتحاد– وج).

ويدير المنافسات 10 حكام من الحكام الدوليين والحكام المعتمدين لدى الاتحاد، وتعد هذه البطولة إحدى المحطات المهمة لتسليط الضوء على الرياضيين الواعدين وكذلك ستكون منصة اختيار للرباعيين المتميزين للالتحاق بالمنتخبات الوطنية للبراعم وتمثيل الوطن في المحافل الدولية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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