اليوم.. انطلاق بطولة كاس اتحاد رفع الأثقال للبراعم

الرياض- البلاد

تنطلق اليوم الخميس بطولة كأس اتحاد لرفع الأثقال للبراعم على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض، ويشارك في البطولة 72 رباعًا يمثلون 12 ناديًا هي (العمران– الهلال– الهدى– الخويلدية– الطرف– النور– السلام– الترجي– الأهلي– العدالة– الاتحاد– وج).

ويدير المنافسات 10 حكام من الحكام الدوليين والحكام المعتمدين لدى الاتحاد، وتعد هذه البطولة إحدى المحطات المهمة لتسليط الضوء على الرياضيين الواعدين وكذلك ستكون منصة اختيار للرباعيين المتميزين للالتحاق بالمنتخبات الوطنية للبراعم وتمثيل الوطن في المحافل الدولية.