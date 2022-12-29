السبت المقبل.. انطلاق فعالية هايكنج قلوة بمشاركة أكثر من 100 مشارك ومشاركة

الباحة- البلاد

تنطلق السبت القادم فعالية هايكنج 3 بمشاركة 118 مشاركاً ومشاركة، وذلك في صدر المزاودة بمركز المحمدية بمحافظة قلوة، ضمن فعاليات مهرجان الباحة الربيعي لهذا العام 1444هـ.

وأوضح محافظ قلوة علي بن أحمد الشهري، أن اللجنة المنظمة أنهت تحديد مسار الفعالية الذي يمتد لمسافة 3 كلم وصولاً لنقطة النهاية بمزارع البن بصدر المزاودة، حيث تم تهيئته وتحديد استراحة الطرف لتكون نقطة تجمع المشاركين، واستقبالهم عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الجمعة، ومنها تنطلق المسيرة عند الساعة السابعة من صباح يوم السبت بإشراف الاتحاد السعودي لرياضة التسلق والهايكنج، مبيناً بأن السباق سيمر بعدة نقاط صحية وإسعافية وتموينية طول المسار.

وحرصت اللجنة على أن يكون مسار الفعالية ملائمًا وآمنًا لجميع المشاركين، حيث سيكون هناك حفل ختامي يصاحبه معرض للمنتجات الزراعية بالمحافظة يتخلله عدد من الفقرات وتكريم المشاركين.