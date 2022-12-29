«البلدة القديمة» تدخل قائمة أفضل القرى السياحية

العلا – البلاد

توّجت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، جهودها في إعادة وهج البلدة القديمة، باختيارها من قبل منظمة السياحة العالمية ضمن قائمة أفضل القرى السياحية لهذا العام 2022م، وجاءت البلدة القديمة مع ما يتوافق مع معايير الاختيار التي تعترف بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق فرص جديدة للوظائف، وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وكشف برنامج الأمم المتحدة في عامه الثاني الوجهات الريفية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية مع الحفاظ على قيم المجتمع ومناصرة الابتكار والاستدامة، بعد أن قدمت 57 دولة، 136 قرية للنظر فيها، مع قدرة كل دولة عضو على ترشيح ثلاث قرى كحد أقصى من بين هؤلاء، وتم اختيار 32 كأفضل قرى سياحية من قِبَل منظمة السياحة العالمية.

وعلى مدى أكثر من سبعة قرون، لا تزال البلدة القديمة التي كانت تعد نبتة حضارية في ذلك الزمن وما تلاه، وحتى اليوم شاخصة جاذبة، هي البلدة التي أصبحت تأخذ اسم “القديمة” مرادفاً لاسمها؛ تختزل تاريخاً، وترتبط بشواهد لا يزال من عايشها يرصدون مسار حضارتها، حين صاغت قصتها وجوهرها، على درب قوافل الحج من الشام وما جاورها، لتكوّن اليوم اللوحة الثقافية بعد جهود شاملة للتنمية المستدامة عملت عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

ويأتي اهتمام الهيئة الملكية بالبلدة القديمة في العلا؛ نظراً لما تزخر به من تراث وثقافة وفن معماري فريد، ولما تختزله من تاريخ عريق، بعد أن أدّى اندثار بعض عمرانها عند بدايات القرن التاسع عشر الميلادي إلى جعلها مهجورة في معظم أجزائها، لكن الأهداف المرسومة أعادتها لتكون وجهة ثقافية وسياحية لأهالي وزوار العلا.

وتعتبر البلدة القديمة نموذجاً للترابط الاجتماعي الذي تتميز به العلا منذ القدم، حيث تكونت أكثر من 900 منزل مبنية من الطوب الطيني، إضافةً إلى وجود عدد من القلاع التي كانت تقوم بدور الحماية والرقابة لأغراض الدفاع والأمن للأهالي وقوافل الحجاج، وعمرانياً كذلك، كانت تتميز البلدة القديمة بوجود 14 بوابة تعمل وفق إجراءات معينة للفتح والإغلاق لاستقبال العابرين وقوافل الحجاج.

وقيّمت منظمة السياحة العالمية، الـ32 قرية المختارة تحت مسمى “أفضل قرى السياحة 2022″، من قبل مجلس استشاري مستقل بناءً على مجموعة من المعايير التي تغطي تسعة مجالات: الموارد الثقافية والطبيعية، تعزيز الموارد الثقافية وحفظها، الاستدامة الاقتصادية، الاستدامة الاجتماعية، الاستدامة البيئية، تنمية السياحة وتكامل سلسلة القيمة، إدارة السياحة وتحديد أولوياتها، البنية التحتية، الاتصالية والصحة والأمان.



وتتلقى القرى المختارة، الدعم من منظمة السياحة العالمية وشركائها في تحسين عناصر المجالات التي حددت، وستوفر حيزاً لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والتعلم والفرص، وستحتفي منظمة السياحة العالمية بتكريم القرى الـ32 في حفل تستضيفه العلا سيقام في 27 و 28 فبراير عام 2023م.

وتهدف مبادرة “أفضل قرى السياحة 2022” إلى تسليط الضوء على المقاصد الريفية التي تتبنى السياحة كمحرِّكٍ للتنمية وفرص الأعمال والمداخيل الجديدة، بينما تحافظ على القيم والمنتجات المجتمعية وتروّج لها. وتقدّر المبادرة أيضاً القرى لالتزامها بالابتكار والاستدامة في كلّ جوانبها -الاقتصادية والاجتماعية والبيئية- ولتركيزها على تطوير قطاع السياحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.



وتزخر محافظة العلا بالعديد من الأماكن السياحية الطبيعية من بينها صخرة القوس التي تعد إحدى أكثر التكوينات الصخرية شهرة في العلا، وبالفعل تستحق تحمّل عناء السفر لمدة 90 دقيقة بالسيارة من وسط المدينة. وتشبه الصخرة في هيأتها الجسر، أو كأنها قوس قزح يحيط به غيمتان في مشهد غاية في الندرة. ففي غمرة انشغال الشخص في تأمّل المناظر الساحرة للتكوينات الصخرية في هذه البقعة من الصحراء، لا يفوّت فرصة استكشاف الكوارتز الصحراوي شبه الثمين في الموقع، حيث يمكن رؤية هذه القطع متعددة الألوان من الكوارتز في الصخور نفسها، أو يمكن أن توجد متناثرة على الأرض المحيطة بها.