صحة و عافية

إصابات كورونا الحادة.. علاقة بين المرض وشيخوخة الدماغ

نرمين عباسaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      29 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

استنتجت دراسة حديثة نشرتها مجلة “نيتشر” أن الإصابة الحادة بفيروس كورونا، يمكن أن تُسبّب ظهور علامات الشيخوخة في الدماغ.

ولاحظ الباحثون أن الجينات الرئيسية النّشطة في أدمغة كبار السن، نشطة أيضا في أدمغة الأشخاص الذين تعرضوا لكوفيد – 19.

وبعدما أصبح من المعروف أن الفيروس قد يتسبب في مشكلات بالجهاز التنفسي، يتبين اليوم أن العديد من المرضى الذين تعافوا من الإصابة به، قد يعانون بعض الأعراض العصبية، إذ أبلغ العديد من المرضى عن أعراض مرتبطة بالشيخوخة، مثل ضباب الدماغ، وقلة التركيز، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب.

الخبراء أجروا تحليلا كاملا للقشرة الأمامية للدماغ، وهي منطقة أساسية للوظيفة الإدراكية، لدى أفراد مصابين بكوفيد – 19.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن كوفيد – 19، يرتبط بشيخوخة الدماغ، مما يؤكد أهمية المتابعة العصبية لدى الأفراد المتعافين.

ووفق الخبراء، فإن التغييرات في المسارات البيولوجية في الدماغ، التي لوحظت عندما يتقدم الشخص في العمر، لوحظت نفسها في المرضى الذين عانوا إصابة حادة بكوفيد – 19

nermin abbas

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.