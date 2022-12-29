أمانة جدة تعلن استعداداتها للأمطار المتوقعة

جدة : البلاد

أعلنت أمانة محافظة جدة عن استعداداتها لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة وفقا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك عبر انتشار فرق العمل والمعدات ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأوضحت الأمانة أن الاستعدادات تمثلت في استنفار الجهود وانتشار فرق العمل والمعدات المشاركة بنطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركز إسناد، مبينة أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفرق، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.