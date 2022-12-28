منتدى العقار يناقش مستقبل المدن الذكية

الرياض- البلاد

يشهد منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية التي ستنعقد في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير القادم، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، نقاشاً مكثفاً للأنظمة التشريعية ولوائحها التنفيذية في مجال القطاع العقاري، بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في الشأن العقاري والمستثمرين من داخل المملكة وخارجها.

وسيناقش المشاركون والمتحدثون، خلال جلسات العمل والورش، عدداً من الموضوعات التي تتعلق بالعقار من كافة جوانبه، منها البنى التحتية للعقار ومدى أثرها في تعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري، والتقييم العقاري، والممارسات والتجارب المحلية والعالمية، بالإضافة إلى النزاعات العقارية والوسائل البديلة، والتسجيل العيني للعقار، والتكنولوجيا العقارية، والتحديات المستقبلية لمنظومة العقار، كما سيشغل محور الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في قطاع العقار حيزاً كبيراً ونقاشاً واسعاً من جانب قادة الفكر وأصحاب الريادة المشاركين في المنتدى.

ومن أبرز المحاور التي سيناقشها المشاركون في المنتدى محور التنمية العمرانية ومدن المستقبل الذكية التي تحمل بعداً حضارياً، يتم عبره استخدام أفضل وأحدث حلول التقنية المبتكرة التي تتضمن مجالات الاقتصاد، والأنسنة، والحوكمة ومستوى معيشة السكان بما يلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.