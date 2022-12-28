طبيب جلدية لـ«البلاد»: لا تهملوا شرب الماء في الشتاء

جدة – البلاد

دعا طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، أفراد المجتمع مع تحول الأجواء إلى البرودة بالحرص على تناول الماء وعدم انتظار العطش، مبيّناً لـ”البلاد” أن من السلوكيات الخطأ التي يتبعها البعض هو تناول الماء عند الشعور بالعطش فقط، بينما يجب الحرص على جعل الجسم في حالة ترطيب دائم.

وتابع د.شاولي أن هناك فوائد عديدة لتناول الماء أهمها تجنب الجفاف، إذ يفقد الجسم الكثير من الماء، وخصوصاً عند العرق، وبدون كمية كافية من الماء، يمكن أيضاً أن يفقد الصوديوم والبوتاسيوم الذي يحتاج إليهما، كما يساعد الماء الكليتين على إزالة النفايات من الدم، وإذا لم تحصل الكلى على كمية كافية من الماء، فيمكن أن تتراكم هذه النفايات مع الأحماض، مما يؤدي إلى انسداد الكليتين بالبروتينات المعروفة باسم الـ”ميوغلوبين”، ويمكن أن يؤدي الجفاف أيضاً إلى تكون حصوات الكلى والإصابة بالتهابات المسالك البولية.



وأضاف أن شرب الماء يساعد على تحقيق شعور بالامتلاء، مما يحد من تناول المشروبات الغازية أو العصائر ذات السعرات الحرارية والسكريات العالية، كما يساعد الماء على تحسين عملية الهضم أيضا، فضلاً عن المساحة التي يشغلها بالمعدة، مما يؤدي لتقليل كمية الوجبات تلقائياً، وإضافة إلى ذلك، فإنه عندما يحرم الجسد من الماء يمتص الجسم محتوى الماء الموجود في الجلد ونتيجة لذلك يصبح الجلد جافّاً ومتجعّداً، فتناول الماء بكثرة يرطب البشرة، ويمنحها الحيوية والنضارة.

واختتم د. شاولي بقوله: شرب المياه بكمية كافية يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي وطرد الجراثيم والفيروسات من الجسم، ويحافظ على صحة الجسم، ويحميه من الالتهابات والألم، ومن التقرحات والالتهابات، كما يعمل على الوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي، ويحد من خطر الإصابة بسرطان القولون.