جراحة ناجحة لإصلاح ثقبين في المعدة لمريض

البلاد : متابعات

تمكن فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة من انقاذ مريض يعاني من وجود ثقبين كبيرين في المعدة تسببت له في حالة اغماء وتسمم في الدم.

وقالت صحة بيشة أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وهو في حالة اغماء وبعد الكشف عليه وعمل الاشعة والتحاليل الطبية اللازمة ،تبين وجود ثقبين كبيرين في المعدة من الامام بطول 2 سم ومن الخلف بطول 4 سم ما تسبب في تسمم في الدم وهبوط حاد في الضغط وقصور في بعض أجزاء الجسم ومنها الكلى.

وأضافت تم انعاش المريض وبعد استقرار حالته تم نقله إلى غرفة العمليات ، وأجريت العملية ،إذ تم استكشاف وجود كمية من الصديد ، كما تم استئصال ثلاث ارباع المعدة وتوصيلها مع الأمعاء وعمل أنبوب تغذية مع الأمعاء ،- وبفضل الله -عادت الأعضاء التى تضررت من جراء التسمم للعمل ومنها الكى والأعضاء الأخرى ، وتم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة لإكمال المراحل العلاجية حتى تحسن وخرج من المستشفى وهو يتمتع بصحة جيدة.

الجدير بالذكر أنه وخلال شهر نوفمبر الماضي تم استقبال عدد 9426 مستفيد في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال عدد 10855 مستفيد من خدمات العيادات الخارجية فيما تم إجراء 523 عملية جراحية.