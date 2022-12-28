تقليم الأشجار في شوارع العروس .. والأمانة: تسوير وبناء 649 أرضاً فضاءً في الطرق الرئيسة

جدة – البلاد

تواصل أمانة جدة جهودها في إزالة مشاهد التشوه البصري من الشوارع عبر خطط ممنهجة، وفقاً لمدير إدارة مشاريع النظافة سعيد الغامدي، والذي أكد “لـ”البلاد” أن فرق الأمانة أمس جابت العديد من الشوارع في مدينة جدة، وقامت بتقليم الأشجار، لافتاً إلى أن هناك جهوداً كبيرة تقوم بها الأمانة في عملية تقليم الأشجار وتنظيف الشوارع بشكل مستمر عبر فرقها الميدانية والمنتشرة في بكافة المحافظة.

ومن ضمن جهود أمانة محافظة جدة لتحسين المشهد الحضري للمدينة وإزالة جميع مظاهر التشوه البصري، نفذت الإدارة العامة لمشاريع النظافة والمرادم خلال الربع الثاني من العام الحالي أعمال تطهير وتنظيف 1.389.617 متراً من الشوارع والساحات بالمحافظة.

وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة سعيد الغامدي أن جهود الأمانة خلال الفترة شملت تطهير 68.514 متراً من الشوارع الرئيسية وتنظيف 859.463 متراً من الشوارع الفرعية، و691.104 متراً مربّعاً من طرق المشاة، بجانب غسل 958.344 متراً من الشوارع والأرصفة، ورفع 9.903 أمتار مكعبة من المخلفات ذات الحجم الكبير من خلال تنفيذ سلسلة من الإجراءات تمثلت في تكثيف فرق الكنس اليدوي، ومضاعفة عمالة الالتقاط، وزيادة ساعات العمل للمكانس الآلية، فضلاً عن تكثيف أعمال الالتقاط بالمواقع المفتوحة.



إلى ذلك رصدت أمانة محافظة جدة، التزام ملاك 649 قطعة أرض فضاء، بتنفيذ المرحلة الأولى من قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة في المحافظة.

وشملت قطع الأراضي، 560 قطعة واقعة ضمن المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى، منها تسوير 170 أرضاً، وإصدار رخص بناء لنحو 390 أرضاً، في وقت التزم بتنفيذ القرار ملّاك 89 أرضاً فضاءً واقعة خارج المناطق المستهدفة حالياً، وذلك قبل بدء تنفيذ المرحلة الثانية والمقررة في الأول من مارس 2023م. وشهدت أعمال الأمانة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، رصد 770 أرضاً فضاءً واقعة على 11 طريقاً ومحوراً رئيساً، تتمثل في طرق: الملك عبدالعزيز- الأندلس – الأمير ماجد بن عبدالعزيز – الأمير محمد بن عبدالعزيز – الملك فهد بن عبدالعزيز – الملك عبدالله بن عبدالعزيز – المدينة المنورة إضافةً إلى شوارع: الأمير سلطان بن عبدالعزيز – السلام – صاري – حراء – فلسطين.