المركز الوطني لسلامة الطرق يستعرض أجهزة المحاكاة التفاعلية

البلاد : واس

يشارك المركز الوطني لسلامة الطرق في المعرض المصاحب لفعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022، وإستراتيجية السلامة المرورية بمنطقة تبوك”، المقامة في مقر المدينة الجامعية في تبوك، من الفترة 20 – 30 ديسمبر بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.

ويستعرض المركز بجناحه عدداً من أجهزة المحاكاة التفاعلية خلال المشاركة بهدف رفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات، من كافة فئات المجتمع.

محاكاة الاصطدام

ويضم الجناح جهازاً يحاكي أهمية التقيّد بوسائل السلامة لتجنب الإصابات أثناء انقلاب المركبة، وجهازاً آخر لمحاكاة الاصطدام، وآخر لتعليم القيادة، حيث حظي الجناح بتفاعل الزوار الذي أتاح لهم الفرصة لمحاكاة الواقع افتراضياً.

يُذكر أن المشاركة تأتي استكمالاً للعديد من الجهود والحملات التوعوية التي سبق ونفذها المركز الوطني لسلامة الطرق التي تجاوزت 15 حملة، بهدف تقليل الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، والحفاظ على الأرواح، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.