المحليات

اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية في المحميات الملكية بالرياض وحائل ‏

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      28 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

‏تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي المراكز الميدانية للقوات في محميات الملك خالد الملكية والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والملك عبدالعزيز الملكية والإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقتي الرياض وحائل، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

جهود ومهام

‏ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحميات تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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