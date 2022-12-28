اللواء الحربي يتفقد المراكز الميدانية في المحميات الملكية بالرياض وحائل ‏

البلاد : متابعات

‏تفقد قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي المراكز الميدانية للقوات في محميات الملك خالد الملكية والإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية والملك عبدالعزيز الملكية والإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقتي الرياض وحائل، لمتابعة سير العمل ميدانيًا وتنفيذ القوات مهامها في مناطق مسؤولياتها للمحافظة على البيئة.

جهود ومهام

‏ونقل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي لضباط وأفراد المراكز الميدانية في المحميات تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية – حفظه الله، على ما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهام القوات في حماية ومراقبة البيئة وتحقيق الالتزام البيئي.