الرياضة

الجبلين يقسو على الشعلة.. والحزم يتغلب على العين

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      28 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
حقق فريق الجبلين فوزًا كبيراً خارج أرضه على مضيفه الشعلة بـ 5 أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب نادي الشعلة بالخرج لحساب الجولة 14 من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، وكان بطل الخماسية المحترف الجزائري رضا السائح الذي سجل بمفرده 3 أهداف «هاتريك» وسبقه مدافع الشعلة مازن عثمان الذي سجل الهدف الأول للجبلين في مرماه، قبل أن يضيف لاعب الجبلين إسايل هدفاً. وشهدت المباراة طرد لاعب الشعلة كارلوس إنريكي.
وبهذه النتيجة، رفع الجبلين رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع، فيما بقى الشعلة على رصيده 10 نقاط بالمركز السابع عشر.

وعلى ملعبه بالرس، كسب الحزم ضيفه العين بهدفين دون مقابل. سجل للحزم الهدف الأول ذعار العتبي، وأضاف زميله أولا جون

الهدف الثاني من ركلة جزاء، وشهدت المباراة طرد لاعب العين علي دقرشاوي.

بهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف العين عند 12 نقطة في المركز الـ16.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.