الأمير سعود بن خالد الفيصل يرعى حفل تكريم الأم المثالية

المدينة المنورة : البلاد

رعى صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، حفل تكريم جائزة “الأم المثالية” التي قدمتها شركة المراعي لـ 10 أمهات من المستفيدات من خدمات جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمدينة المنورة، إذ بلغ مجموع الجوائز 100 ألف ريال.

وفي بداية الحفل شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًّا لشركة المراعي وإسهاماتها الاجتماعية ودعمها برامج المسؤولية المجتمعية، تلا ذلك عرض مرئي لأنشطة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة للمستفيدين من الجمعية.

من جانبه، أوضح مدير عام العلاقات في شركة المراعي عبدالرحمن المزيد أن الجائزة تعدُّ إحدى مبادرات الشركة ضمن برنامجها المؤسسي للمسؤولية الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجائزة التي أطلقت في العام 2017م بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، هي جائزة سنوية وتُعدِّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة.

وأضاف ” أن الجائزة تهدف إلى تكريم أمهات الأطفال ذوي الإعاقة تقديرًا لمعاناتهن وتحملهن صعوبات التعلم والتدريب وتشجيعهن على مواصلة تأهيل أطفالهن ليصبحوا فاعلين بالمجتمع، مشيرًا إلى دورة الجائزة الخامسة التي عقدت في المدينة المنورة ليصبح إجمالي عدد الأمهات المكرمات منذ إطلاق الجائزة 55 أماً مثالية.

من جهته، قدَّم مدير عام جمعية الأطفال ذوي الإعاقة هيثم عثمان، شكره وتقديره لسموِّ أمير المنطقة وسموِّ نائبه، على ماتجده الجمعية من اهتمام ومتابعة مستمرة في سبيل مواصلة تقديم خدماتها للمستفيدين، مشيراً إلى أن هذا التكريم للأم المثالية يأتي ضمن اهتمام الجمعية وحرصها على إبراز النماذج المتميزة من الأسر وتكريمهم في إطار تعزيز دور الأسرة كشريك رئيسي في عملية تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.