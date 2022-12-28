إطلاق صناديق وقفية استثمارية

الرياض- البلاد

وقعت الهيئة العامة للأوقاف اتفاقية شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية لدعم وتأسيس صناديق وقفية استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 186 مليون ريال، لتحقيق الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية وتعزيز دورها التنموي.

ومثّل الهيئة المحافظ عماد بن صالح الخراشي، ومثل مجلس الجمعيات رئيس مجلس الإدارة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، وذلك بحضور ممثلي أعضاء مجالس الجمعيات الأهلية وممثلي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وعدد من الشركاء.

وتضمنت الاتفاقية تدشين 5 صناديق وقفية استثمارية: صندوق جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الأيتام، صندوق جمعيات المنطقة الشرقية، صندوق جمعيات التوحد، وصندوق الجمعيات الصحية، حيث وقع ممثلو الجمعيات اتفاقيات لإدارة الصناديق مع مجموعة الراجحي المالية، التي مثلها الرئيس التنفيذي وليد بن حمد الراشد.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الشركاء على التعاون في حشد الموارد للصناديق الاستثمارية الوقفية التخصصية والمناطقية ودعمها لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز إسهامها في تنمية القطاع غير الربحي وإيجاد الممكنات التي تسهم في تفعيل دورها في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار دعم وعمل الهيئة مع شركائها على تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية الأهلية من خلال توفير الممكنات المالية وتعزيز الشركات مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتمكين الجمعيات الأهلية والارتقاء بالعمل الوقفي وتحقيق مستهدفاته الوطنية.