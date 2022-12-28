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إحباط محاولات تهريب 29.2 طن من القات وطن و766 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1444 هـ      28 ديسمبر 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

‎صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (29.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(766) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 – 30 / 5 / 1444ه‍ وقبضت على مهربيها، وعددهم (361) متهمًا، منهم (23) مواطنًا، و(338) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (261) من الجنسية اليمنية، و(70) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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