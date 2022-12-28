إحباط محاولات تهريب 29.2 طن من القات وطن و766 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

البلاد : متابعات

‎صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (29.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(766) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 9 – 30 / 5 / 1444ه‍ وقبضت على مهربيها، وعددهم (361) متهمًا، منهم (23) مواطنًا، و(338) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (261) من الجنسية اليمنية، و(70) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.