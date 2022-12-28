أمير تبوك خدمة المواطن هي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق

تبوك : البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك , ان مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق.

جاء ذلك خلال لقاء سموه مساء أمس وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ووكلاء إمارات المناطق، وذلك بالقصر الحكومي بتبوك.

مصلحة الوطن

وفِي بداية اللقاء رحب سموه بمعالي وكيل وزارة الداخلية ووكلاء إمارات مناطق المملكة، بمناسبة انعقاد اجتماعهم التحضيري للاجتماع السنوي الـ30 لأصحاب السمو أمراء المناطق، مشيراً إلى ان الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماعهم تبشر بالخير وتصب في مصلحة الوطن والمواطن وهي الغاية الأسمى لعمل وزارة الداخلية وإمارات المناطق, بتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية.

شباب وشابات

منوهاً سموه بمشروعات التنمية والتطور والبناء التي تشهدها جميع مناطق المملكة في مختلف المجالات، والتي تؤكد أن الوطن بعون الله وتوفيقه مستمر في تحقيق رؤى وتطلعات أبنائه، وخصوصاً فئة الشباب والشابات الذين هم عماد رؤية المملكة 2030 , سائلاً المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله-.