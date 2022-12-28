أمانة جدة ترفع أكثر من 32 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم

جدة : البلاد

رفعت أمانة محافظة جدة خلال شهر نوفمبر الماضي أكثر من (٣٢,٦٠٨) متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، وذلك ضمن جهود الأمانة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، التي تعد من أهداف رؤية المملكة 2030.

كتابات وجدران

وأوضح مدير إدارة مشاريع النظافة بأمانة جدة المهندس سعيد الغامدي, أن أمانة محافظة جدة قامت بتكثيف جهودها لمعالجة مظاهر التشوه البصري في محافظة جدة، حيث تم معالجة (٧,٦٥٨) متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للجدران، ومعالجة (٣,٠٨٩) حاوية نفايات، وإزالة (٣٢٢) من الحواجز الخرسانية المخالفة، وإزالة (١٦,٨٦١) من اللوحات الإعلانية المخالفة.

وتأتي هذه الجهود انطلاقاً من حرص أمانة جدة على تطبيق معايير النظافة وتحسين المشهد الحضري، ومواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التشوهات البصرية.