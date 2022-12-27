100 مليون ريال للنقل العام في الطائف

الطائف – البلاد

برعاية الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف وبحضور رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، وقعت أمانة الطائف ممثلةً في أمينها المهندس يوسف بن ناصر الصايغ, عقدين لمشروع شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف بتكلفة بلغت 100 مليون ريال، وضمان تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) لمدة 5 سنوات.

ويعمل العقد الثاني لتنفيذ خدمات البنية التحتية لشبكة النقل العام بالحافلات بمدينة الطائف مع شركة صرح المنامة ومدة العقد 360 يوماً، حيث يستفيد من مشروع النقل العام بالحافلات في محافظة الطائف أكثر من مليونين سنوياً، عبر 9 مسارات رئيسية تربط أهم المراكز والمعالم في المحافظة، ومن خلال 182 نقطة توقف، كما سيتضمن المشروع (58) حافلة تعمل على مدار 18 ساعة يومياً.