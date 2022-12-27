سفير بريطانيا: مهرجان المؤسس يُعزز موروث المملكة الثقافي في مجال الإبل

الصياهد : واس

أكد سفير بريطانيا لدى المملكة نيل كرومبتون أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة المقام تحت شعار “همة طويق” يعزز موروث المملكة الثقافي في مجال الإبل.

وقال خلال زيارته اليوم لمقر المهرجان بالصياهد: ” قرأت كثيرًا عن أهمية الإبل في الثقافة العربية سواء من ناحية الثقافة أو الاقتصاد، وأدهشني ما شاهدته من تنظيم رائع في المهرجان، وهذا الحضور اللافت من المشجعين لمنافسات الإبل، وأدعو جميع السياح عمومًا والبريطانيين خصوصًا إلى زيارة المملكة والحضور للمهرجان للتعرف على هذا الإرث الثقافي الكبير”.

وشملت زيارة السفير جولة في الأجنحة المشاركة بالمهرجان، واستمع لشرح عنها، ووقف على معرض متحف الأسلحة، وشاهد عرض التحكيم النهائي في منافسات جل الصفر والشعل.